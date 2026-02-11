Villa Verucchio, urta un'auto parcheggiata e si cappotta: ragazza 20enne in ospedale

Lievemente ferita la giovane. L'episodio in via Dante Alighieri

Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, in via Dante Alighieri a Villa Verucchio, all’altezza del civico 11. Una ragazza 20enne residente in zona, alla guida di una Lancia Ypsilon, stava percorrendo la via a senso unico in direzione mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato una Fiat 500L rossa parcheggiata a lato della carreggiata.

A seguito dell’impatto, la Ypsilon si è ribaltata finendo cappottata sulla sede stradale. Fortunatamente la giovane è rimasta solo lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, in via precauzionale, hanno disposto il trasporto in ospedale per ulteriori controlli.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo incidentato e della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.