San Valentino in diretta da Santarcangelo: arrivano le telecamere di Rai 1

La città sarà protagonista della trasmissione "Bar Centrale" di Elisa Isoardi

San Valentino sugli schermi Rai per Santarcangelo, che sabato 14 dalle 14 alle 15 sarà teatro del tour settimanale di “Bar Centrale”, programma itinerante condotto da Elisa Isoardi in diretta su Rai 1, che dall’ottobre scorso esplora l’Italia attraverso i bar di paese incrociando le storie del territorio con i principali temi del dibattito nazionale, come avviene proprio quotidianamente davanti a un caffè o durante una partita a carte ai tavolini degli esercizi pubblici.

Mentre in studio, gli ospiti fissi Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni affiancheranno la conduttrice, l’inviato Lorenzo Bianchetti trasmetterà dal Caffè Roma di piazza Ganganelli. Qui, grazie al lavoro preparatorio dell’amministrazione comunale, della Pro loco e di Città Viva, saranno raccontate con interviste e per immagini le tradizioni, la buona tavola romagnola, la “fabbrica” della cultura.

E come in ogni bar che si rispetti, Elisa Isoardi e i suoi ospiti parleranno di attualità, cronaca locale, “storie di paese” e costume insieme ai cittadini santarcangiolesi con un approccio leggero ma autentico. Al Caffè Roma ci sarà ovviamente anche il sindaco Filippo Sacchetti, che evidenzia: “Il grande lavoro che da anni stiamo compiendo per valorizzare le nostre radici con lo sguardo ben proiettato sul presente e il futuro e per confermarci e caratterizzarci sempre più come una città del buon vivere e della cultura continua a essere apprezzato ben al di fuori di Santarcangelo e la presenza oramai costante delle telecamere e dei media nazionali stanno diventando una piacevolissima abitudine che certifica e gratifica la bontà delle azioni intraprese con la grande sinergia e collaborazione delle varie anime della nostra comunità”.