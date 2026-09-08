Ai nastri di partenza il nuovo torneo Open del Circolo Tennis Meldola

E' dotato di 4000 euro di montepremi: in cima al seeding i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza

Scatta domani un nuovo ed importante appuntamento tennistico di livello nazionale in Romagna. Si tratta del torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 21 settembre. Di per se eloquente il dato delle iscrizioni, ben 119 le adesioni (poi ridotte a 96 per esigenze organizzative) a questo torneo che si presenta da subito di grande rilievo, così come è importante è il seeding che vede ai primi posti nell’elenco dei favoriti i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, seguiti dal 2.2 Enrico Baldisserri e dai 2.3 forlivesi Nicola Ravaioli e Nicola Filippi. Nel complesso sono 23 i giocatori di 2° categoria che nobilitano un torneo Open più simile ad un Itf Future. Per il vincitore un bel assegno da 1900 euro.

Sorteggiati i primi due tabelloni. Nella sezione 4.3-4.6 le teste di serie sono andate ai 4.3 Filippo Zadra ed Alessandro Piraccini, nella sezione 3.1-4.2 le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Alessandro Naso, Felix Legnani, Gianfilippo Falconi, Lorenzo Ravaglia, Michele Astolfi, Andrei Matei Ganea, Mattia Sartoni e Luca Morosini.

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.