Basket DR2 Ai Tigers di Villa Verucchio il derby con i Tigers di Forlì (66-63)

Villanova conserva la vetta del girone, condivisa con Coriano e Compagnia dell'Albero







I “veri” Tigers si confermano i biancoverdi di Villa Verucchio. Ma che fatica, per la squadra di coach Ravello, tagliare il traguardo a braccia alzate! I Tigers Forlì si confermano una squadra tosta, capace di rispondere colpo su colpo ai padroni di casa, trascinati dall'esperto Totaro e da un tiratore come Zoboli.



Orfani del centro Bollini, i Tigers partono benissimo: attacco fluido e difesa attenta, con un 6-0 confezionato da un ispirato Di Giacomo e da Zannoni. L'ala di casa commette però tre falli dopo appena sei minuti e viene rilevata da Ceccarelli, che va subito a segno. Un infortunio al naso toglie Coralli dalla contesa. Zoboli comincia la sua personale gara di tiro a segno, Forlì ritrova fluidità in attacco e ci vogliono cinque punti consecutivi di un prezioso Tamburini per chiudere il primo periodo sul 17-11.

Ancora “Tambu” apre il secondo tempino, con i padroni di casa che sembrano poter indirizzare la gara. Una partita fisica, contrassegnata da errori da ambo le parti, ma molto intensa. Capitan Campidelli è preciso dalla lunetta, ma Forlì non sta a guardare e coach Ravello chiama a raccolta i suoi a 4'13" dall'intervallo (21-17). Mussoni è on fire, ma Totaro e Mariani, con una tripla, guidano la rimonta forlivese, che si concretizza con il pareggio firmato da Totaro, il quale sbaglia però il tiro libero aggiuntivo del sorpasso. Si va negli spogliatoi sul 29-29.



Il vantaggio di Bocchini (29-30) dura un istante. Prima Zannoni, poi Mussoni dall'arco riportano avanti i padroni di casa (35-30). Campidelli segna, ma commette il suo quarto fallo. Totaro e Poni riportano avanti Forlì (39-40). La zona 3-2 dei padroni di casa dà i suoi frutti e Mussoni sale in cattedra: cinque punti e un assist al bacio per Di Giacomo (44-40). Bronzetti si iscrive a referto e i sette punti dello scatenato Zannoni sembrano scavare il solco definitivo (53-44). Le triple di Poni e Mariani allo scadere rimettono invece tutto in discussione: 53-50.

Villanova va all'assalto. Campidelli, Zannoni e l'assist di Ceccarelli per Tamburini riportano il vantaggio sul +9, costringendo coach Valgimigli al time-out a 4'32" dalla sirena. Inizia il tiro a segno di Zoboli: sei punti consecutivi e gara di nuovo in discussione (62-60 a 1'48" dalla fine). Di Giacomo fa 1/2 dalla lunetta, Bocchini riduce ulteriormente le distanze (63-62 a 1'11" dalla sirena), ma i Tigers vogliono la vittoria, erigono un muro in difesa e, con Zannoni e Ceccarelli, chiudono la partita davanti al folto pubblico: 66-63!



“È stata una partita dura, molto fisica: lo sapevamo, ci siamo preparati e non ci siamo tirati indietro. – commenta il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – La gara è stata senza un padrone assoluto, con tanti ribaltamenti. Siamo stati bravi a restare uniti e a rimetterci sempre in carreggiata: è importante portare a casa anche partite come queste”.



Tabellino

Villanova Tigers - Tigers Basket Forlì 66-63



Villanova Tigers: Campidelli 6, Bronzetti 4, Zannoni 23, Cameli, Tamburini 9, Deluca 2, Mussoni 14, Di Giacomo 7, Ceccarelli 1, Fabbri ne, Ardini ne, Montemaggi ne All: Ravello

Tigers Basket Forlì: Totaro 9, Bocchini 11, Coralli, Ruffilli 2, Goracci 2, Poni 9, Guaglione, Petrini, Mariani 6, Gavelli 2, Zoboli 22. All. Valgimigli

PARZIALI: 17-11; 29-29; 53-50)

