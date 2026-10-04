Aido, il sostegno dallo sport: insieme con il Maiolo Calcio e nei motori

Michele Belluzzi, segretario di Aido Intercomunale Valmarecchia, ha vinto la Coppa Romagna Slalom nella categoria Stb

Sabato 2 ottobre, allo Stadio Comunale di Maiolo, si è tenuta la partita di calcio, valevole per il campionato di terza categoria, tra il Maiolo e la Promosport Rimini. Alla gara erano presenti i volontari del gruppo Aido Intercomunale Valmarecchia, che è partner etico della squadra gialloblù. Sul campo il Maiolo ha superato 3-1 la Promosport grazie alle reti realizzate da Pilotto, Kouakou e Spera. Non solo calcio: il pilota sammarinese Michele Belluzzi porta sempre i colori di Aido sulla sua A112 nella categoria Stb. Belluzzi ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Romagna Slalom e domenica 18 ottobre sono previsti i festeggiamenti a Sogliano al Rubicone. Belluzzi è segretario del Gruppo Aido Intercomunale Valmarecchia e papà di Alberto, 11 anni, trapiantato di fegato alla nascita e suo primo tifoso.