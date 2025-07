Ail Rimini OdV e Associazione Donatori di Musica: le note strumento per guarire l'anima

Mercoledì 2 Luglio il concerto "Affacciati alla finestra" di Francesca Cesaretti

Ail Rimini OdV (Associazione Italiana Lotta contro Leucemie, Linfoma e Mieloma), in collaborazione con l’Associazione Donatori di Musica, organizza per mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 18:00 il concerto per pianoforte dal titolo Affacciati alla finestra.

L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini, si terrà all’aperto nel parcheggio tra la Scala C e la Scala D dell’Ospedale Infermi di Rimini, trasformato per l’occasione in una suggestiva sala da concerto grazie alla collaborazione dello staff tecnico dell’ospedale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare personale sanitario, pazienti e cittadini sugli effetti benefici e riflessivi che la musica può donare, sia attraverso l’ascolto sia attraverso la pratica musicale. Il concerto è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare a questo momento di condivisione e bellezza.

Dal 2017 AIL Rimini OdV e Associazione Donatori di Musica collaborano all’interno dell’ospedale con la rassegna “Un Piano per un ospedale Forte”, che include concerti presso l’hospice e un appuntamento annuale all’aperto con Affacciati alla finestra.

La direzione artistica è affidata alla pianista riminese Francesca Cesaretti, che in questa occasione presenterà in anteprima il suo nuovo album per pianoforte solo, Le Temps suspendu, pubblicato con Ema Vinci e realizzato anche grazie alla collaborazione di Ail Rimini OdV. Il programma prevede le musiche dell’album che spaziano tra compositori francesi di inizio ‘900, tra cui Debussy, Satie.

A impreziosire l’evento, saranno esposti alcuni quadri del pittore riminese Maurizio Minarini, recentemente scomparso, selezionati per riflettere i temi dell’album, che attraversano la notte, lo stato d’animo sognante e il tempo sospeso, per creare una sinergia tra arte visiva e musica.