"Aiutaci Don, dobbiamo pagare il mutuo": imprenditori spillano al parroco 100.000 euro in dieci anni

I due sono stati condannati, dovranno anche risarcire i danni

Due imprenditori riminesi, un 50enne e il socio 58enne, sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e 2 mesi, 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a un risarcimento danni, per aver truffato un anziano parroco, portandogli via quasi 100.000 euro in una decina di anni. I due erano a processo per i reati di circonvenzione di incapace e truffa.

Le indagini erano partite a seguito di una denuncia presentata dai familiari, che nell'estate 2022 si erano accorti degli otto assegni firmati dal loro parente. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, i due imputati, titolari di attività commerciali e già segnalati per casi simili, si erano fatti consegnare denaro per quasi 100.000 euro, dal 2012, adducendo diverse scuse: ad esempio la scadenza della rata del mutuo o situazioni di pericolo in cui si erano venuti a trovare.