Aiuti economici per affitti e utenze: 250mila euro per le famiglie riminesi

Stanziamento da parte dello Sportello Sociale

È di 250mila il contributo che il Comune di Rimini mette a disposizione per il 2026 attraverso lo Sportello Sociale al sostegno delle famiglie più fragili. Lo stanziamento nasce per supportare le persone e i nuclei famigliari in condizioni di forte svantaggio sociale e che dunque necessitano un sostegno economico nell’affrontare spese essenziali, a partire da quelle legate alla situazione abitativa. Il fondo dunque consente di erogare aiuti in primis per affrontare spese quali l’affitto – per evitare il rischio sfratto – o il pagamento delle utenze o degli allacci, oltre ad altre incombenze prioritarie, sempre sulla base delle valutazioni operate dallo Sportello Sociale.

Lo stanziamento rappresenta una delle misure previste dall’Amministrazione comunale a sostegno delle famiglie a rischio povertà, con focus particolare sul tema casa. Complessivamente solo in ambito di contrasto al disagio abitativo, l’amministrazione ha stanziato 3,8 milioni di euro nel bilancio di previsione 2026/28 per proseguire con gli interventi previsti dal Piano casa come agenzia per la locazione, fondi inquilini morosi incolpevoli, fondo sociale per l’affitto, fondo povertà).