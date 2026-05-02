Al Castello di Montefiore Conca al via la rassegna “Notti Malatestiane” tra storia e cultura

Un ciclo di conferenze storiche dal 2 maggio al 13 giugno

Prende il via sabato 2 maggio al Castello di Montefiore Conca la rassegna “Notti Malatestiane”, ciclo di conferenze storiche in programma fino a sabato 13 giugno. Gli incontri si terranno ogni sabato sera alle ore 21 e prevedono la partecipazione di studiosi e relatori impegnati nell’approfondimento di temi legati alla storia dei Malatesta e al contesto culturale del periodo.

L’iniziativa è curata da Compagnia di Ricerca, in collaborazione con Riviera Banca, e ha ottenuto il patrocinio del Centro Internazionale di Studi Malatestiani, presieduto dalla professoressa Anna Falcioni dell’Università di Urbino.

Il programma si apre sabato 2 maggio con la presentazione del libro di Roberta Iotti “Ginevra d’Este. La principessa ornata di ginepro” (Edizioni Terra e Identità, 2025), seguita dall’intervento dell’architetto Carla Costa dedicato a Leon Battista Alberti tra Este e Malatesti. Sabato 9 maggio il professor Paolo Rambelli terrà la conferenza “L’altra Francesca”, dedicata alla figura di Parisina Malatesta nella poesia di Byron. Sabato 16 maggio il dottor Andrea Antonioli affronterà il tema “La mente e la spada”, con un’analisi su identità, potere e conflitto nella signoria malatestiana. Sabato 23 maggio la professoressa Carlotta Bendi proporrà un approfondimento dal titolo “Francesca e le altre: storie di donne nella Divina Commedia”. Sabato 30 maggio il dottor Andrea Santangelo interverrà su “Dai Malatesti agli Este passando per Cesare Borgia: la battaglia di Ravenna come archetipo del nuovo modo di fare la guerra”, in dialogo con Roberta Iotti. Sabato 6 giugno il professor Andrea Vitali presenterà la conferenza “Sigismondo Pandolfo Malatesta e i tarocchi – 1440. Un mondo dorato”. La rassegna si concluderà sabato 13 giugno con l’incontro curato dalla chef Alessia Uccellini, “A tavola con i Malatesta. Un banchetto per Costanza e Ormanno”, con degustazione finale ispirata a ricette storiche. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 349 4449144.