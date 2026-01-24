Al Cinema Fulgor continua la riscoperta dei classici

Una settimana di appuntamenti cinematografici

Al Cinema Fulgor ripartono gli appuntamenti speciali dedicati all’approfondimento cinematografico, alla riscoperta dei grandi classici e alla condivisione dell’esperienza in sala. In calendario le colazioni domenicali accompagnate da grandi film, i lunedì dedicati ai classici restaurati e le serate con cortometraggi e aperitivo.

Si ricomincia domani domenica 25 gennaio con la formula che unisce il piacere della colazione al cinema, dalle 10, e le proiezioni nella Sala Federico e nella Sala Giulietta che prenderanno il via alle 10,30. Per il ciclo "Colazione e film" sono in programma due titoli di grande spessore. Il primo è "Léon" di Luc Besson, un film nato negli anni Novanta ma capace di sfuggire alle classificazioni temporali. Più che un semplice film d'azione, si tratta di un racconto intimo sulla solitudine, costruito attraverso sguardi, silenzi e legami fragili che si intrecciano in modo inaspettato. E a seguire "The Hours" di Stephen Daldry, proiettato in versione originale. Ambientato simbolicamente nel giorno del compleanno di Virginia Woolf, il film attraversa epoche e vite differenti seguendo tre donne unite da un'inquietudine sottile, tra resistenze quotidiane e identità in cerca di spazio. Ingresso a 8 euro.

Dal 27 gennaio riprendono anche i "Lunedì del cinefilo" dedicati ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo. Lunedì alle ore 21 sarà proiettato "Incontri ravvicinati del terzo tipo" di Steven Spielberg, il terzo film del maestro americano, considerato il primo completamente spielberghiano, racconta la storia di un sogno infantile che ritorna quando ormai si è troppo grandi per credere che possa essere reale. Lunedì 2 febbraio è in programma la proiezione di Quinto Potere. Biglietti a 8 euro.

Dal 28 gennaio tornano invece i cortometraggi al cinema con il ciclo "Aperitivo&Corti". In occasione della Giornata della Memoria, martedì il Cinema Fulgor propone una serata speciale dedicata al cinema breve, dalle ore 18,30 alle 20,30. L'evento abbina la proiezione di cortometraggi selezionati a un aperitivo, creando uno spazio di ascolto, riflessione e condivisione su uno dei capitoli più dolorosi della storia. La selezione include tre cortometraggi che affrontano il tema della persecuzione attraverso storie di infanzia, paura, separazione e perdita. Si parte con "1943-1997" di Ettore Scola, ambientato nel Ghetto di Roma durante la deportazione degli ebrei del 16 ottobre 1943, dove un bambino riesce a sfuggire ai soldati tedeschi rifugiandosi in un cinema. Segue "Spielzeuland" di Alexander Freydank, che racconta di una madre che durante il Terzo Reich mente al figlio per proteggerlo dalla verità sul destino dei vicini di casa, mentre le deportazioni diventano sempre più evidenti. Chiude la serata "Venti minuti" di Daniele Esposito, ambientato a Roma il 16 ottobre 1943, quando all'alba le famiglie ebree vengono svegliate dalle truppe tedesche e un biglietto concede loro solo venti minuti per abbandonare le proprie vite. L'ingresso costa 8 euro e include aperitivo e proiezione.