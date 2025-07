Al Festival del Sole di Riccione brilla la Power Fil di Novafeltria: lo show nel galà finale

Il gruppo di Novafeltria per il terzo anno consecutivo al prestigioso galà finale della manifestazione che accoglie gruppi di 15 Stati

Di Gabriele Nanni

Si è tenuto a Riccione, da Domenica 29 Giugno a Venerdì 4 Luglio, il Festival del Sole, ospitando atleti provenienti da 15 nazioni differenti, per un totale di 70 gruppi coinvolti e 1800 atleti. La manifestazione internazionale, giunta alla 18esima edizione, si pone come evento di "ginnastica per tutti", non avendo per la partecipazione alcun limite di età né livello tecnico: l'unico premio in palio è la gioia di esibirsi. Le discipline proposte sono varie, si va dalla ginnastica alla danza, passando per corpo libero, aerobica, acrogym, acrobatica, ginnastica ritmica e artistica, danza classica e moderna, hip hop e funky.



Per il terzo anno di fila è stata ammessa al galà di chiusura, che si è tenuto nella data di venerdì 4 Luglio, la palestra Power Fil di Novafeltria. Alla serata di conclusione dell'evento da sempre sono ammessi solo i migliori gruppi della manifestazione, quelli che rientrano nella top 10 del festival internazionale. Per l'occasione l'esibizione (della durata di 3-4 minuti) verteva sul tema "zombie", anche nella scelta dei costumi; la musica scelta per la performance la canzone Zombie dei Cranberries. L'esibizione infra settimanale (della durata di 7-10 minuti) ha avuto come tema Squid Game, la popolare serie Netflix, la cui morale si presenta come una critica alla società moderna dove l'arrivismo e la mercificazione dei rapporti umani stanno portando ad un progressivo regresso dal punto di vista sociale e dell'individuo.

La disciplina peculiare della Power Fil è quella della ginnastica acrobatica; i circa 30 partecipanti (11 alla serata di chiusura), con un'età compresa tra i 5 e i 17 anni, si sono esibiti con diverse figure ginniche, tra le quali spicca quella della "torre", dove la persona sollevata viene in seguito lanciata nel vuoto per poi essere ripresa dagli spotter ai piedi della torre.

"Chi sceglie di far parte della nostra realtà lo fa perché condivide i nostri valori -dichiara Lorenza Celli, allenatrice e responsabile della Power Fil - Nella nostra scuola non si gareggia per essere migliori degli altri, ma per superare se stessi. Le coreografie di gruppo, spesso molto apprezzate e imitate, nascono dal lavoro condiviso tra atleti e allenatore. Ognuno porta il proprio contributo, ognuno è protagonista. Non c’è un solo allenatore che detta regole: le decisioni si prendono insieme, attraverso l’ascolto reciproco e la crescita comune. Qui la competizione non è contro l’altro, ma a favore di se stessi. E chi arriva con una mentalità diversa, solitamente, capisce da solo che questo non è il posto giusto. Per tutti gli altri, invece, la nostra scuola diventa un luogo in cui esprimersi liberamente, crescere e scoprire il proprio valore, dentro e fuori la palestra".

La partecipazione al festival del sole, unita al prestigio di potersi esibire alla serata finale, conferma il valore del progetto educativo e sportivo della palestra di Novafeltria, che già in passato ha visto atlete formatesi nella loro scuola primeggiare a livello individuale: tre campionesse nazionali, oltre a numerose campionesse nelle specialità per attrezzo.