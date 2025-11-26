Al Frontemare di Rimini un weekend con tre serate all'insegna della musica

Gli eventi dal 28 al 30 novembre

Il Fontemare di Rimini si prepara a vivere tre serate all’insegna della musica, della ristorazione e dell’intrattenimento, dal 28 al 30 novembre. Appuntamenti imperdibili che si trasformeranno in palcoscenici per proposte di alto livello tra cena, live e dj set.

Venerdì 28 novembre il Top Club Show Dinner ospiterà Eugenio Colombo Dj direttamente dal programma Uomini e Donne. Dalle 21:00 in poi, la cena spettacolo prenderà il via con il deejay set di Luca Procacci accompagnato dalla voce di Alex F. Dopo la cena, inizierà la serata disco con la tanto attesa performance dell'ospite speciale, il tutto sotto la direzione artistica di Cristina Venzi. Ingresso dopo cena dalle ore 23.30.

Sabato 29 novembre Frontemare "Fantastica". La cena inizierà alle 20:00 con due formule: menù fisso di carne o pesce oppure ricco buffet, con possibilità di alternative alimentari su richiesta. Dalle 22:30 salirà sul palco la band Dejavu, attiva dal 2002, che proporrà un viaggio musicale tra gli anni ’80 e i 2000 con brani italiani e internazionali. Seguiranno selezioni musicali a cura di Fabrizio Fratta, con la voce di Monica Harem e la partecipazione dello special guest Elion DJ. L’ingresso dopocena è previsto dalle 22:30.

Domenica 30 novembre, il Frontemare di Rimini ospiterà l’Apericena Latino. L’appuntamento inizia alle 19:00 con buffet e drink inclusi, per poi lasciare spazio alle 20:30 alla musica latina selezionata dal DJ resident Mauro Catalini. Alle 22:30 è in programma l’esibizione dal vivo di Johnny Sky, artista di fama internazionale: nel 2015 ha ottenuto riconoscimenti nella classifica Hot Latin di Billboard e una candidatura ai Latin Grammy Awards per “Miglior Album Tropical Contemporaneo”.