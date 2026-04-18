Al mare a Rimini senza auto e senza pensieri di parcheggio: torna la navetta dedicata

Il servizio Shuttlemare inaugurato cinque anni fa

A Rimini torna la navetta per raggiungere la zona mare senza auto e senza l'assillo del parcheggio. Anche quest’anno Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata gratuito di Start Romagna, debutterà in occasione della Festività del 25 aprile e, fino al 2 giugno, sarà attivo tutti i weekend e festivi, per poi passare ad una frequenza giornaliera fino al 13 settembre (orario 9 -21).

Dall’estate 2021 Shuttlemare viene utilizzato dagli utenti, circa 50.000 quelli registrati nel 2025, per raggiungere comodamente il mare. "Tra le caratteristiche apprezzate dagli utenti, oltre alla comodità, vi sono la sicurezza, l’accessibilità e i risvolti ecologici. Il servizio, infatti, consente di lasciare la macchina a casa, o in uno dei tanti parcheggi scambiatori, e di raggiungere il mare senza il pensiero del parcheggio. Ad utilizzarlo sono prevalentemente i riminesi, circa 3 utilizzatori su 4, ma anche gli utenti provenienti da fuori Comune confermano l’utilità del servizio e la sua capacità di attrarre turisti", evidenzia l'amministrazione comunale.

Shuttlemare, come funziona

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano.

È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare Map disponibile sui canali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare la fermata di partenza e quella d’arrivo. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

Il servizio è fruibile anche dagli utenti con sedia a ritelle, selezionando la necessità al momento della prenotazione.