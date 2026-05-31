Altarimini

Al Mugello è un trionfo di Bezzecchi: secondo davanti a Martin e Bagnaia

Il pilota riminese dà un colpo al mondiale, vincendo una gara chiave

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
31 maggio 2026 14:44
Al Mugello è un trionfo di Bezzecchi: secondo davanti a Martin e Bagnaia - Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Marco Bezzecchi (Foto dal Facebook del pilota)
Rimini
Sport
Condividi

Al Mugello, in una gara spettacolare disputata sotto il grande caldo, Marco Bezzecchi trionfa e consolida il primato in vetta al mondiale. Il centauro di Viserba doma un rinato Pecco Bagnaia e poi vola in solitaria, senza subire il ritorno del compagno di squadra Jorge Martin, secondo al traguardo. Per Pecco è comunque un terzo posto importante, che conferma il suo buon momento di forma. Marc Marquez si deve accontentare invece di un settimo posto, dopo una lunga bagarre con Pedro Acosta della Ktm, sesto. Il campione in carica viene infilato poi da Ogura, che chiude quarto e sfiora addirittura il podio, e da di Giannantonio, che paga una pessima partenza ma può consolarsi con un buon quinto posto. Per Marquez, non al meglio dopo la doppia operazione a spalla e piede, è comunque una domenica tutto sommato positiva, perché nella bagarre il centauro spagnolo si è difeso e ha attaccato, grazie a una Ducati che sul rettilineo ha mostrato tutto la forza del suo motore. Domenica invece da dimenticare per Enea Bastianini, costretto al ritiro da una caduta.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini