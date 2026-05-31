Al Mugello è un trionfo di Bezzecchi: secondo davanti a Martin e Bagnaia

Il pilota riminese dà un colpo al mondiale, vincendo una gara chiave

Al Mugello, in una gara spettacolare disputata sotto il grande caldo, Marco Bezzecchi trionfa e consolida il primato in vetta al mondiale. Il centauro di Viserba doma un rinato Pecco Bagnaia e poi vola in solitaria, senza subire il ritorno del compagno di squadra Jorge Martin, secondo al traguardo. Per Pecco è comunque un terzo posto importante, che conferma il suo buon momento di forma. Marc Marquez si deve accontentare invece di un settimo posto, dopo una lunga bagarre con Pedro Acosta della Ktm, sesto. Il campione in carica viene infilato poi da Ogura, che chiude quarto e sfiora addirittura il podio, e da di Giannantonio, che paga una pessima partenza ma può consolarsi con un buon quinto posto. Per Marquez, non al meglio dopo la doppia operazione a spalla e piede, è comunque una domenica tutto sommato positiva, perché nella bagarre il centauro spagnolo si è difeso e ha attaccato, grazie a una Ducati che sul rettilineo ha mostrato tutto la forza del suo motore. Domenica invece da dimenticare per Enea Bastianini, costretto al ritiro da una caduta.