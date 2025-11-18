Al Rockisland rivive il mito del Paradiso: Morri, Padovani e gli Zanetti in consolle

Domenica 23 novembre dall'ora di pranzo fino al tramonto

Rimini si prepara a rivivere un’emozione che sembrava appartenere solo ai ricordi più preziosi. Domenica 23 novembre, nella suggestiva cornice del Rockisland, torna La Réunion, l’evento che riporta sulla stessa consolle Gianni Morri, Max Padovani, Michelino e Paolino Zanetti, protagonisti assoluti della storica stagione del Paradiso Club. Un’occasione speciale che profuma di storia, amicizia e musica indimenticabile.

I quattro simboli della nightlife riminese hanno scelto il Rockisland come luogo perfetto per riabbracciare gli amici di una vita e regalare alla città una giornata di pura magia.

La festa prenderà il via all’ora di pranzo, trasformando il locale sul mare in un viaggio sonoro tra le atmosfere leggendarie che hanno reso il Paradiso un punto di riferimento nazionale e internazionale. Aneddoti, ricordi, volti storici, musica straordinaria e tanta energia faranno da filo conduttore di una giornata pensata per chi quel mondo l’ha vissuto, per chi lo ha amato e per chi ancora oggi ne conserva nel cuore il ritmo inconfondibile.

A scandire ogni momento sarà la musica selezionata da Morri, Padovani, Michelino e Zanetti: un quartetto d’eccezione, pronto a riportare tutti “al Paradiso” con i brani che hanno segnato un’epoca. I DJ del celebre locale sulle colline riminesi proporranno i loro set più rappresentativi, quelli che hanno contribuito a rendere unico il Club e a scrivere pagine indelebili della cultura club italiana, sotto la guida visionaria di Gianni Fabbri.