Al Teatro Galli lo spettacolo che racconta l’Italia attraverso il mito di Alberto Sordi

Mercoledì 3 dicembre lo spettacolo della compagnia Frosini Timpano scritto con Lorenzo Pavolini

Alberto Sordi: mito, icona, simbolo di italianità nel mondo. Attore dalle mille maschere e per questo assurto a emblema della storia nazionale per il suo incarnare, attraverso 60 anni di carriera, pregi, difetti, contraddizioni in cui in qualche modo tutti possono riconoscersi. Da questa riflessione nasce Tanti Sordi, l’ultimo spettacolo della compagnia Frosini Timpano, scritto con Lorenzo Pavolini – in scena al Teatro Galli mercoledì 3 dicembre (ore 21, turno D – Altri percorsi).

In continuità con i lavori precedenti, in cui hanno affrontato temi che riguardano la storia e l’identità italiana - con testi come Dux in scatola, Risorgimento Pop e Aldo morto, l’eredità di razzismo nel pensiero occidentale in Acqua di colonia, la rivoluzione francese e la crisi attuale della democrazia in Ottantanove, il futurismo italiano tra misoginia e proto-femminismo in Disprezzo della donna - Elvira Frosini e Daniele Timpano continuano la ricerca sui miti e le retoriche del nostro Paese e del nostro presente, immergendosi nel materiale culturale e storico, nella mitologia su Roma e 'romanità' ma soprattutto 'italianità' che è Alberto Sordi.

“In questo lavoro ci interessa toccare e intrecciare tre discorsi – raccontano Frosini e Timpano - Uno. La Storia: 70 anni di storia italiana passano attraverso materiali trans-mediali rifiltrati e riletti da/attraverso Sordi (e i suoi registi). Due. Il dato biografico: i nostri nonni, i nostri genitori giovani di allora - il dopoguerra, il boom economico, il progresso, le speranze - mentre adesso ci siamo solo noi, miseri, senza futuro, con l'apocalisse invece del progresso come unico, mitico orizzonte. Tre. Il nostro lavoro, il teatro: Sordi fa il nostro lavoro, parla del nostro lavoro. Epoca diversa, percorso diverso, scelte diverse, mainstream e successo contro avanguardia, noi avanguardisti finto-pentiti che stringendo il nazional-popolare in un abbraccio mortale rivendichiamo una diversa identità e la nostra storia.”

