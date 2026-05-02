Al via a "Cattolica in fiore": la città si riempie di profumi e colori

Inaugurata questa mattina la 54esima edizione della storica mostra-mercato

Da oggi per fino al 3 maggio, Cattolica è Regina dei fiori. Inaugurata questa mattina, davanti a palazzo Mancini, “Cattolica in fiore”, la 54° edizione della storica mostra-mercato, che ha trasformato il cuore della città in un grande giardino pieno di colori, profumi e sapori. A tagliare il nastro, la Sindaca Franca Foronchi, insieme con l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci, al presidente di Rivierabanca Fausto Caldari, alle autorità militari, religiose, associazioni di categoria, forze dell’ordine.

“Con questa nuova edizione di Cattolica in fiore inauguriamo non solo il week end del primo maggio ma diamo il via alla bella stagione e al nostro cartellone ricco di eventi e manifestazioni – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessora Elisabetta Bartolucci – Oggi è anche giorno del patrono della città, San Pio V. Sarà ancora più suggestivo trascorrere questi giorni di festa circondati di fiori, natura, colori e bellezza. “Cattolica in fiore” è un appuntamento di grande valore per la nostra comunità e per i turisti nazionali e internazionali. Rappresenta un’importante occasione di incontro e partecipazione. Nella nostra città sono arrivati espositori provenienti da tutta Italia, dal Nord al Sud, a conferma che la nostra mostra mercato è un punto di riferimento per gli operatori del settore florovivaistico. Ma oltre alla quantità di espositori, oltre 100, è la qualità che contraddistingue “Cattolica in fiore”. I visitatori potranno passeggiare infatti tra stand allestiti con grande gusto e armonia. Eventi come questo sono importanti anche perché tra i vari obiettivi hanno anche quello di promuovere la nostra destinazione balneare ed il territorio, sostenere il commercio e il settore ricettivo. Grazie al presidente di RivieraBanca Fausto Caldari per il sostegno concreto con cui è da sempre vicino e attento al territorio, alla comunità e agli eventi capaci di raccontarlo e valorizzarlo. Ringraziamo organizzatori ed espositori, operatori economici e forze dell’ordine che, con impegno e passione, rendono possibile ogni anno questo evento, contribuendo a rendere la nostra città ancora più viva, accogliente e attrattiva”.

Dopo il taglio del nastro, come da tradizione, la Sindaca Foronchi, l’Assessora Bartolucci, insieme con la dirigente dell’ufficio turismo Claudia Rufer, e le autorità militari e religiose, hanno percorso tutta la mostra per visionare i vari stand ed eleggere i tre più originali dell’edizione 2026 nell’ambito del concorso indetto dall’Amministrazione comunale che nella valutazione tiene conto della varietà e rarità delle colture, degli abbinamenti cromatici delle composizioni floreali e dell'estetica, con l’obiettivo di mantenere sempre alto il livello qualitativo della mostra-mercato. Al termine della mattinata, dopo aver individuato i tre vivaisti vincitori (due veneti e un riminese), la giuria li ha premiati in piazza Primo Maggio consegnando una targa e un assegno messo a disposizione grazie al contributo di RivieraBanca, sponsor della Mostra mercato. Il primo premio – di mille euro - è stato assegnato al vivaio di Erwin Botter (San Zenone degli Ezzellini, provincia di Treviso), uno stand esplosivo che propone una grande varietà di fiori, tra cui l’acacia Casque rouge, cornus florida e, novità di quest’anno, l’albero dei tulipani. Il secondo posto – 500 euro – se lo è aggiudicato il vivaio di Angelo Contarin, di Loria, provincia di Treviso, che si è distinto per essenze come tea-tree, gradile e boronia profumata rilassante. Sul terzo gradino del podio – 300 euro - è salito il vivaio “Il Corbezzolo” di Fabio Ercolani di Rimini che ha allestito uno stand coloratissimo di peonie giganti, iris, rose e tante erbacee perenni. A consegnare targa e assegno, il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari insieme con Sindaca Foronchi e Assessora Bartolucci.

Ma “Cattolica in fiore” è anche racconto del territorio con il trekking naturalistico “Fioriture della Valconca”, una passeggiata aperta a turisti e cittadini, curata da TrekAway, che si terrà anche domani, 1 maggio, con partenza dalla Foce del Conca alle ore 9.30. Evento a pagamento e su prenotazione telefonando al 0541966621.

A sbocciare sono anche le vetrine e i menù. Tra gli eventi collaterali della mostra-mercato torna il contest per le vetrine e i menù a tema. Durante la mostra-mercato, tutta la città si veste di fiori grazie al concorso indetto dall’Amministrazione comunale, rivolto a commercianti, ristoratori, artigiani, baristi che daranno prova di grande creatività allestendo i propri negozi con composizioni originali in tema floreale, mentre chef e baristi proporranno menù e delizie a base di fiori. I partecipanti sono invitati a diffondere sui propri social, foto, video delle proprie creazioni, seguiti dagli hashtag #CattolicaInFiore e #CattolicaWelcome. E al termine della mostra-mercato saranno proclamati i vincitori.

In via del Risorgimento ci saranno le arti fiorite con i pittori che esporranno le proprie opere, mentre via Matteotti si trasformerà nella strada dell’artigianato handmade e di qualità.