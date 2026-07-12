Al via a Riccione Estate Danza: la città diventa capitale della danza

Dal 13 al 17 luglio oltre 40 docenti internazionali, centinaia di ballerini e cinque giorni di lezioni ed eventi tra Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo e Palestra Catullo

Prende ufficialmente il via lunedì 13 luglio la XVIII edizione di Riccione Estate Danza, la manifestazione organizzata da Idea S.r.l. Cruisin' con il patrocinio del Comune di Riccione che, fino al 17 luglio, trasformerà la città in uno dei principali punti di riferimento italiani dedicati alla formazione e allo spettacolo della danza.

Oltre 40 docenti italiani e internazionali, centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia e cinque giornate di lezioni, workshop ed eventi animeranno il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo e la Palestra Catullo, confermando Riccione come capitale estiva della danza.

L'edizione 2026 guarda sempre più al panorama internazionale grazie alla presenza di prestigiosi insegnanti e coreografi provenienti da tutto il mondo e a un ricco calendario di appuntamenti aperti anche al pubblico.

L'inaugurazione ufficiale è in programma lunedì 13 luglio alle ore 21.00 con la Street Dance Parade, una grande parata danzante che partirà da Piazzale Ceccarini e attraverserà il centro di Riccione coinvolgendo ballerini, insegnanti, scuole di danza e turisti in un momento di festa e condivisione.

Protagonisti della serata saranno i Musicanti di San Crispino, una delle band più originali e coinvolgenti del panorama italiano. Con i loro strumenti a fiato e percussioni, reinterpretano grandi successi italiani dando vita ad uno spettacolo itinerante capace di coinvolgere il pubblico attraverso musica, ritmo ed energia.

La Street Dance Parade rappresenta il simbolico benvenuto a tutti i partecipanti di Riccione Estate Danza e inaugura una settimana che proseguirà con numerosi eventi aperti alla città, tra cui RED Experience e MC Summer (mercoledì 15 luglio in Piazzale Ceccarini) e la serata DanceXperience con il Premio Carla Fracci 2026 (giovedì 16 luglio in Piazzale Roma).

Riccione Estate Danza è organizzato da Idea S.r.l. Cruisin', con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con il Consorzio Costa Hotels e con il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna.