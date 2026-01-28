Al via a Riccione i Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto sincronizzato

Attesi oltre 300 atleti

Lo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti del nuoto artistico italiano: i Campionati Italiani Assoluti Invernali, che si terranno da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio. Organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, l’evento vedrà la partecipazione dei migliori atleti nazionali e delle principali squadre di alto livello, rafforzando la posizione di Riccione come centro di riferimento per questa disciplina.

L’attesa è alta, con numerosi portabandiera della nazionale italiana e oltre 300 atleti provenienti da più di 40 società di tutta Italia pronti a sfidarsi nelle competizioni. Tra queste, la Polisportiva Riccione sarà presente con le sue sincronette qualificate ai campionati regionali di Carpi lo scorso novembre, tutte giovanissime, alle quali va un grande in bocca al lupo.

Il programma delle competizioni prevede gare tecnico-tattiche di elevato livello, che promettono grande spettacolo. Le gare sono aperte al pubblico.

L'’impianto riccionese sarà nuovamente protagonista nel 2026, ospitando altri eventi di grande prestigio come i Campionati Italiani Estivi Ragazzi di Artistico (25-28 giugno 2026) e i Campionati Italiani Estivi di Nuoto Artistico Master (9-12 luglio 2026). Questi appuntamenti contribuiscono a rafforzare Riccione come capitale del nuoto artistico italiano, confermando il suo ruolo di polo sportivo di eccellenza nel panorama nazionale.



