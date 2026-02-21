Mi manda RaiTre, le telecamere a Rimini: "Parleremo del problema lupo"

Ztl, diplomifici e lupi: da Rimini parte il viaggio di “Mi manda RaiTre”

Dalle nuove regole sulle Ztl al business dei diplomifici, fino alla difficile convivenza tra uomo e fauna selvatica. Saranno questi i temi al centro della puntata di Mi manda RaiTre, in onda domani (domenica 22 febbraio) alle 8.05 su Rai 3, con la conduzione di Federico Ruffo.

Il viaggio degli inviati partirà da Rimini, dove la crescente presenza di lupi nei territori limitrofi sta generando preoccupazione tra cittadini e allevatori. Secondo le stime, in Italia vivono tra i 3.300 e i 3.500 esemplari: una popolazione in forte ripresa dopo aver rischiato l’estinzione, ma che oggi pone interrogativi concreti sulla gestione e sulla sicurezza nelle aree rurali e periurbane.

Nel corso della trasmissione si discuterà anche delle scelte adottate da diverse amministrazioni comunali, tra cui Roma, di far pagare l’accesso alle Zone a traffico limitato e i parcheggi sulle strisce blu anche alle auto ibride ed elettriche. Una decisione che solleva un interrogativo politico ed economico: si tratta di un ripensamento delle politiche green o di una necessità legata ai bilanci dei Comuni?

Spazio poi all’inchiesta sui cosiddetti “diplomifici”. Dopo i controlli dei Carabinieri a Caivano, sono emerse situazioni di studenti assenti e docenti fantasma in alcune strutture paritarie finite sotto la lente degli investigatori. Il mercato illecito dei titoli di studio varrebbe oltre 50 milioni di euro l’anno. La maggioranza degli istituti paritari opera nel rispetto delle regole, ma su alcune realtà pesa il sospetto di essere vere e proprie fabbriche di diplomi, dove a fronte di rette elevate e presenze ridotte in aula, il conseguimento del titolo sarebbe facilitato.

Tra gli ospiti in studio: il climatologo Luca Mercalli; il giornalista Fabio Dragoni; il sindaco di Como Alessandro Rapinese; l’insegnante e scrittore Andrea Maggi; il giornalista Alessandro Cecchi Paone; il giornalista Carlo Puca; l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi; e l’etologa Chiara Grasso.