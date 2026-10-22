Cantieri a Santarcangelo Al via i lavori a San Vito: nuove ciclabili, verde e parcheggi

Interventi per quasi 3,5 milioni di euro nell’ambito del piano urbanistico tra via Vecchia Emilia e via Tosi. Previsti oltre 13mila metri quadrati di verde

“Hanno preso avvio in questi giorni due importanti interventi che porteranno nuove dotazioni pubbliche alla frazione di San Vito, un progetto pubblico-privato con cui l’Amministrazione comunale ha ridotto il consumo di suolo eliminando 50.000 metri quadrati di residenziale previsti dal Psc fra la via Vecchia Emilia e via Tosi, destinerà 23.000 metri quadri di territorio a edilizia residenziale sociale e doterà la frazione di un sistema di nuove piste ciclabili, verde pubblico, parcheggi e rotatorie”. Così il sindaco Filippo Sacchetti e le assessore all’Urbanistica Angela Garattoni e ai Lavori pubblici Michela Mussoni dopo il sopralluogo compiuto nei giorni scorsi insieme ai tecnici comunali e ai progettisti al cantiere appena aperto a San Vito.

Entrando nel merito, il primo intervento, in carico a Snam nell’ambito delle opere di dismissione della vecchia condotta del metano e della realizzazione della nuova rete, riguarderà il rifacimento di parte della pista ciclabile del “borghetto”, in particolare 125 metri compresi tra le vie Brodolini e Don Luigi Sturzo. L’intervento comprenderà anche la demolizione e il rifacimento del cavidotto di illuminazione pubblica e dei pali. Più consistenti, invece, i lavori che saranno realizzati da Iniziative Romagna nell’ambito del Piano urbanistico attuativo di San Vito, nell’area compresa tra le vie Vecchia Emilia e Tosi: di oltre 73mila metri quadrati interessati, circa 20mila torneranno nelle disponibilità pubbliche con importanti dotazioni e 23mila saranno destinati a edilizia residenziale sociale. Ammontano a quasi 3,5 milioni di euro le opere di urbanizzazione previste dall’accordo, tra le quali rientra anche la pista ciclopedonale di San Vito già completata. Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori per la realizzazione delle restanti opere, che garantiranno il miglioramento della viabilità, l’ampliamento della rete della mobilità sostenibile, nonché un importante aumento del verde pubblico. In dettaglio, è prevista la realizzazione di un sistema di viabilità interna e di collegamento con via Vecchia Emilia attraverso una rotatoria, che consentirà di mettere in sicurezza l’incrocio e fungerà anche da rallentatore del traffico. Oltre a un’ulteriore rotatoria funzionale alla viabilità interna, il progetto prevede un sistema di marciapiedi accessibili, attraversamenti pedonali e percorsi di mobilità sostenibile, nuove ciclabili che si collegheranno alla rete già esistente nella frazione, la messa in sicurezza della fermata del trasporto pubblico locale, oltre 100 posti auto e oltre 13mila metri quadrati di verde pubblico e stradale. Di questi, circa 7mila metri quadrati saranno destinati a parco urbano attrezzato e oltre 6mila a verde che fungerà anche da vasca di laminazione a sostegno della sicurezza idrica del comparto e della frazione in caso di eventi metereologici estremi. Circa 200 i nuovi alberi che saranno piantumati nell’intero comparto, sia con una funzione di arredo urbano sia per il contrasto alle isole di calore.

Rispetto invece alle nuove urbanizzazioni, il progetto di Romagna Iniziative mira a dare visione e completezza alla frazione, tenendo conto delle necessità, sia residenziali che di servizi. È prevista la realizzazione di edifici residenziali di bassa intensità, con un comparto commerciale e di servizi che servirà a rendere più attrattiva e moderna la proposta di una frazione che già si trova in una posizione strategica e ambita. Gli edifici residenziali occuperanno 3mila metri quadrati per 17 lotti, mentre la superficie complessiva dell’area riservata a esercizi commerciali e attività di servizio ammonta a 4mila metri quadrati.