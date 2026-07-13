Al via il Balamondo World Music Festival 2026: il liscio incontra i grandi ospiti della musica

Si parte il 15 luglio da Misano Adriatico con Mirko Casadei e la Retromarching Band

Comincia mercoledì 15 luglio a Misano Adriatico (Rimini), con Mirko Casadei e la Retromarching Band, l'edizione 2026 del Balamondo World Music Festival, che fino al 12 settembre porterà la musica popolare in varie piazze della Romagna, a San Marino e a Pesaro, con 'ospiti di tappa' tra cui Piotta, Neri per Caso, Marco Ligabue, Sarah Jane Morris, Elio e le Storie Tese.



Il liscio, come aveva intuito Raoul Casadei, che di questa musica è stato il 're', è un suono che fa ballare il mondo perchè - come dice il figlio Mirko, che ne ha raccolto l'eredità artistica - ha la capacità di fare festa, è una 'musica solare', come recita il titolo di una delle canzoni più celebri dei Casadei.



Come vuole lo spirito di Balamondo, il finale di ogni concerto vedrà insieme la POPular Folk Orchestra e gli artisti ospiti, per far ballare tutti con i classici del liscio, da Romagna Mia a Ciao Mare, da Romagna e Sangiovese alla Mazurka di Periferia, come è successo negli scorsi anni, quando hanno suonato polke e mazurke musicisti come Paolo Fresu, Richard Galliano, Marc Ribot e Goran Bregovic. "Vedere persone di tutte le generazioni ritrovarsi in piazza sarà l'obiettivo più importante - commenta Mirko Casadei - La musica ci unisce come in un grande abbraccio collettivo e di questi tempi non è scontato"