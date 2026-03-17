Al via le attività del punto di ascolto e supporto digitale per gli anziani della Valmarecchia

Parte in Valmarecchia A.G.E.S.: anziani e giovani insieme contro isolamento, con supporto digitale e scambio competenze

Prende il via in Valmarecchia il progetto A.G.E.S. – Anziani e Giovani per l’Educazione e lo Scambio, un’iniziativa che punta a contrastare l’isolamento sociale degli anziani e a promuovere il dialogo tra generazioni attraverso la condivisione di competenze e conoscenze. Il progetto è promosso da Codici Emilia-Romagna, ente capofila, insieme al Giardino della Speranza e al Borgo della Pace, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro e supporto per i cittadini più fragili, in particolare per coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie digitali. All’interno di questo percorso prende ora il via il punto di ascolto e supporto digitale, un servizio dedicato agli anziani e alle persone meno esperte nell’uso di strumenti tecnologici. Si tratta di uno spazio accogliente in cui ricevere assistenza pratica e accompagnamento personalizzato per affrontare le sfide del digitale nella vita quotidiana. Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti dell’istituto superiore “Tonino Guerra”, che, dopo aver partecipato al Lab Digitale organizzato da Codici Emilia-Romagna, metteranno a disposizione le proprie competenze per aiutare gli utenti nell’accesso ai servizi online. In particolare, il supporto riguarderà l’utilizzo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, la prevenzione delle truffe online e un uso più consapevole di smartphone e social network. L’approccio adottato è basato sull’ascolto e sulla relazione: non solo assistenza tecnica, ma un percorso volto a rendere le persone più autonome, sicure e consapevoli nell’uso delle tecnologie.

Gli incontri si terranno nelle seguenti date:

Lunedì 23 marzo, ore 15.00, a Novafeltria

Lunedì 30 marzo, ore 15.00, a Novafeltria

Sabato 11 aprile, ore 16.00, a Sant’Agata Feltria

Lunedì 13 aprile, ore 15.00, a Novafeltria

Sabato 18 aprile, ore 16.00, a Sant’Agata Feltria

Lunedì 20 aprile, ore 15.00, a Novafeltria

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, contattando il numero 051.0548765 dalle ore 14.00 alle 18.00. Il punto di ascolto nasce con l’ambizione di andare oltre il semplice supporto tecnico: vuole essere un luogo di incontro e relazione, dove la tecnologia diventa uno strumento per costruire legami, rafforzare il senso di comunità e promuovere una cittadinanza attiva e solidale. Un sentito ringraziamento va ai Comuni di Novafeltria e Sant’Agata Feltria per il prezioso supporto nella realizzazione dell’iniziativa, per la concessione degli spazi e per il patrocinio, a testimonianza dell’impegno concreto verso il benessere della comunità locale.