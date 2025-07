Calcio, Santarcangelo: ufficiale Misuraca. T. Coriano: la Juniores a Zanini

Sammauerese: un 2003 ed un 2008 per la difesa. Due giovani rinforzi per il Faenza

La Juniores Nazionale del neopromosso Tropical Coriano sarà guidata da Massimo Zanini. Con questa scelta – recita il comunicato del club - la società conferma la propria volontà di investire su professionalità ed esperienza, puntando alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti del proprio settore giovanile.

Massimo Zanini (Juniores Tropical Coriano)

Sessant’anni, originario di Bellaria, Zanini è un allenatore navigato e con una profonda conoscenza del calcio di base e dilettantistico. Per 14 anni ha lavorato nel vivaio del Bellaria contribuendo alla crescita di numerosi giovani talenti, fino ad approdare alla guida della prima squadra. Esperienze in panchina con Santarcangelo e San Bartolo (Prima Categoria), oltre che con il Cattolica, in Eccellenza.

La Sammaurese opera un doppio acquisto per la sua difesa. Si tratta di Simone Oppizzi, classe 2003, proveniente dal Virtus Ciserano Bergamo (cresciuto nel settore giovanile dell'Inter) e di Enrico Manzi, classe 2008, ragazzo sammaurese, proveniente dal settore giovanile del Rimini.

Matteo Capozzie è un nuovo giocatore dell'Imolese. Trequartista classe 2005, dopo un’ultima annata tra le fila del Monopoli in Serie C, torna a Imola, in prestito, dove è cresciuto come giocatore ed è stato grande protagonista della stagione 2023/24.

ECCELLENZA

Linea verde per il Faenza: ritorna dopo due stagioni di Matteo Navarro e arriva Pietro Zauli. Il difensore centrale rientra dopo una esperienza con il calcio a 5 in A2 con il Russi, il portiere proviene da Forlì. Difensore centrale, molto prestante, alto 1 metro e 90 centimetri, Matteo Navarro ha buoni fondamentali, in particolare un ottimo piede sinistro con cui va spesso al tiro dalla distanza, è abile nel gioco aereo e dimostra personalità sul campo.

Nuova linfa alla retroguardia arriva con Pietro Zauli, portiere diciannovenne che prende il posto del coetaneo Diego Fabbri che, dopo due stagioni da vice del capitano Riccardo Ruffilli, ha deciso di provare una nuova avventura sportiva.

Il Santarcangelo ingaggia l’esterno d’attacco 2004 Samuele Misuraca. Samuele inizia il suo percorso calcistico a soli sei anni nella squadra parrocchiale San Marco, dove muove i primi passi nel mondo del calcio. Dopo due anni, approda al Romagna Centro, società in cui resta per ben sette stagioni. Successivamente veste le maglie di Cesena per un anno e poi del Forlì, dove rimane due stagioni. Poi, la chiamata della Sammaurese. Viene aggregato alla prima squadra, con cui gioca per quattro anni, crescendo sotto ogni aspetto. La società accoglie Samuele con grande entusiasmo, certa che il suo percorso e la sua esperienza possano portare qualità, dedizione e valori importanti alla rosa di Riccipetitoni.