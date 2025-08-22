Alcol alla guida, due volte denunciato in 24 ore: per sfuggire al controllo, si scambia con la fidanzata

Guai per un 25enne, fermato a Rimini

Un 25enne è stato denunciato a Rimini per guida in stato di ebbrezza, con patente sospesa. I fatti sono accaduti a inizio settimana: una pattuglia della Polizia Stradale ha notato il giovane, alla guida di un'auto in zona centro cittadino, mentre arrestava improvvisamente la marcia, ponendosi sul margine della carreggiata, per poi scambiare il proprio posto con la passeggera, una ragazza che è risultata la sua fidanzata. Tutto questo per evitare il test dell'etilometro: gli agenti, accortisi di tutto, lo hanno sottoposto all'accertamento, dal quale è emerso un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Inoltre il giovane era stato fermato la sera prima per lo stesso motivo: per questo la patente gli era stata ritirata e poi sospesa. Oltre alla nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza, il 25enne ha subito un'ulteriore sanzione, il fermo del veicolo, e ora rischia anche la revoca della patente.