Alcol alla guida e patente falsa, sette denunce nei controlli dei Carabinieri in Valmarecchia

Servizio straordinario della Compagnia di Novafeltria nel fine settimana: verificati 97 veicoli e otto locali. Quattro automobilisti trovati ubriachi al volante nel centro di Novafeltria

Quattro automobilisti al volante con un tasso alcolemico fino a 1,53 grammi per litro, una patente contraffatta e un giovane risultato positivo al test per cannabinoidi. È il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria nei principali comuni della Valmarecchia. L'operazione ha portato a sette denunce, oltre a diverse sanzioni amministrative. Nel corso del servizio sono stati controllati 97 veicoli e otto esercizi pubblici. A Novafeltria quattro conducenti, di età compresa tra 23 e 62 anni, sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. I valori rilevati oscillavano tra 0,96 e 1,53 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente, mentre per il conducente con il tasso più elevato è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo.

Altri due automobilisti, di 23 e 37 anni, sono stati sanzionati amministrativamente per aver superato il limite alcolemico consentito, senza raggiungere la soglia penale. Stesso provvedimento per un 44enne trovato alla guida nonostante avesse la patente revocata. Sempre a Novafeltria, un ragazzo di 18 anni è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Era stato fermato in piazza Vittorio Emanuele mentre, in evidente stato di alterazione alcolica, infastidiva i passanti. Per lui è scattata anche una sanzione per ubriachezza.

Gli altri interventi hanno riguardato San Leo. Un 19enne è stato denunciato dopo essere risultato positivo al test salivare per cannabinoidi mentre era alla guida. Una donna di 41 anni dovrà invece rispondere di uso di atto falso: fermata con l'assicurazione dell'auto scaduta, ha esibito una patente contraffatta. Il veicolo è stato sequestrato. Infine, un giovane di 25 anni è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina, poi sequestrati. Durante i controlli sono state inoltre elevate 15 contestazioni per altre violazioni del Codice della strada.