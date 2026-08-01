Alcol venduto ai minori: minimarket di Riccione chiuso per 15 giorni

Rilevate anche irregolarità in materia di pubblica sicurezza amministrativa sui luoghi di lavoro

Licenza sospesa, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, la licenza di un minimarket di Riccione: la Polizia ha accertato la vendita di alcol e super alcolici a clienti minorenni. Ieri (31 luglio) gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno proceduto alla notifica del provvedimento: il minimarket sarà chiuso per 15 giorni.

Gli accertamenti sono partiti da segnalazioni di cittadini, che hanno osservato con preoccupazione la vendita di alcolici a minori. Ma al gestore sono state contestate, a seguito degli accertamenti del Nucleo Ispettorato del Lavoro, anche irregolarità in materia di pubblica sicurezza amministrativa sui luoghi di lavoro, come l’assenza del Documento di Valutazione Rischi, medicinali scaduti nella cassetta di primo soccorso, gli arredi non ancorati e pericolanti e la presenza di una via di fuga ostruita.