Deoma scatenato: Ale e Merlonghi, due colpi per il San Marino

Dopo D'Antona, primi due colpi over: il difensore classe 1995 Ale dall'Imolese e l'esperto attaccante Mario Merlonghi

Doppio colpo in casa San Marino. Dopo il giovane D'Antona, il ds Deoma ha chiuso per altri due acquisti.

A rinforzare la prima linea della squadra del Titano sarà l'esperto attaccante Mario Merlonghi, classe 1988, lo scorso anno 28 presenze, 5 reti e 4 assist tra Forlì e Sammaurese. Merlonghi aveva l'accordo con la Virtus (campionato interno sammarinese) ma c'era una clausola che permetteva all'attaccante di liberarsi in caso di chiamata importante dalla D. Così è stato.

In difesa invece è ufficiale Agustin Ale, classe 1995, centrale di nazionalità uruguaiana, che in passato, con la maglia del River Plate di Montevideo, ha disputato 5 partite di Coppa Libertadores. In Italia dal 2022, da due stagioni Ale vestiva la maglia dell'Imolese. Nell'agosto 2023 un suo gol di testa decise la partita di Coppa Italia proprio con il San Marino, ancora sotto la gestione Della Balda.

San Marino Calcio Agustin Ale

Grande soddisfazione della dirigenza sammarinese per questo doppio acquisto che attesta le ambizioni della società di voler disputare un buon campionato, dopo la salvezza trafelata della passata stagione.

ri.gia.