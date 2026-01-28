Alessandro Giovanardi presenta "I colori di Rimini" e apre gli eventi del weekend di Santarcangelo

Sabato 31 gennaio alle ore 17,30 in biblioteca Baldini Alessandro Giovanardi in dialogo con Massimo Roccaforte e Vera Bessone

Incontri con gli autori, letture sceniche, scambio di libri e mercatino dell’antiquariato: con il nuovo anno riprendono anche le attività che animano biblioteca, musei e piazza Ganganelli.

Il fine settimana ricco di eventi prende avvio sabato 31 gennaio alle ore 17,30 in biblioteca Baldini con Alessandro Giovanardi che presenterà il suo recente libro “I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria” in dialogo con Massimo Roccaforte e Vera Bessone. Il professore storico e critico d’arte condurrà un viaggio alla scoperta dei capolavori pittorici legati alla città di Rimini e realizzati, tra gli altri, da artisti come Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Guido Cagnacci, Giotto. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ed è quindi consigliata prenotarsi al numero 0541/356.299 o all’indirizzo mail [email protected].

Il giorno successivo, domenica 1° febbraio, prende avvio “nelle ε epoche”, il ciclo di incontri di e con Angelo Trezza che torna a proporre iniziative molto apprezzate dal pubblico (lo scorso anno centinaia di persone hanno partecipato alla trilogia “Shakespeare in jazz”). Il primo appuntamento, tra parole e musica, è con “Prometeo” in programma alle ore 17,15 alla Baldini, mentre il 1° marzo la Celletta Zampeschi ospiterà le “Memorie di Adriano”. Domenica 29 marzo, infine, il “Dottor Faust” chiuderà la rassegna al Lavatoio. Il ciclo di incontri – realizzati da biblioteca Baldini e FoCuS, in collaborazione con la Pro loco di Santarcangelo – vedrà l’accompagnamento musicale di Veronica Conti, Aldo Vianello, Eros Rambaldi.

In occasione della prima domenica del mese, infine, tornano anche gli appuntamenti con la Casa del Tempo – che dalle 9 alle 18 riempirà piazza Ganganelli di bancarelle di antiquariato, modernariato e vintage – e lo scambio di libri in libertà con il bookcrossing e il mini bookcrossing al Musas, dalle ore 15 alle ore 18,30, dove è anche possibile visitare la mostra del progetto “Impressioni. Tracce, segni, messaggi”.

Dopo il fine settimana le iniziative culturali continueranno con il ritorno di due importanti rassegne in biblioteca. Venerdì 6 febbraio alle ore 18 è in programma il primo appuntamento della seconda edizione di “110 e Lode”. Il progetto nasce da un’idea del professor Massimo Marra, direttore di Laba Rimini, a partire dalla quale la professoressa Fabbri – docente presso la medesima Accademia – ha realizzato un percorso dedicato alle tesi di laurea di studenti attuali e passati. Tra gli elaborati sono stati selezionati quelli che hanno ottenuto il massimo dei voti (come suggerisce il titolo del progetto), quelli più emblematici o interessanti per temi legati alla ricerca artistica, fino ad avvicinarsi al libro d’artista quando la tesi stessa è stata interpretata come un oggetto d’arte. Nel corso del primo appuntamento Asmaa El Asri presenterà la sua tesi Odamita: sempre a partire da venerdì 6 le tesi più interessanti, appartenenti ai differenti indirizzi della LABA (Graphic Design, Design, Fotografia e Fashion Design), saranno esposte in Galleria Baldini. Alcune di queste, poi, saranno presentate dagli studenti laureati durante un ciclo di incontri, in programma per tutti i venerdì di febbraio: venerdì 6, 13, 20 e 27 febbraio alle ore 18.

A partire dal 14 febbraio tornerà anche “Letture Liminali”, la rassegna ideata e curata dal professor Giovanni Boccia Artieri per la biblioteca Baldini. Il programma degli incontri sarà pubblicato nelle prossime settimane: il primo appuntamento è con Pegah Moshir Pour che presenterà il suo libro “La notte sopra Teheran” (ore 17,30).