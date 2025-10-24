Alessia Uccellini, la chef di Geo&Geo ospite della Fiera del Tartufo di Sant'Agata Feltria

Domenica 26 ottobre c'è anche l'attesa consegna del premio "città di Sant'Agata Feltria"

Uno spettacolare show cooking animerà domenica 26 ottobre piazza Garibaldi a Sant’Agata Feltria, in occasione della quarta domenica della 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato.

Alle ore 15.30, di fronte al teatro, sarà protagonista Alessia Uccellini, lady chef della Federazione Italiana Cuochi di Arezzo, che proporrà in diretta un delizioso riso al tartufo, con piccoli assaggi per il pubblico.

Volto noto del programma Rai Geo&Geo, di cui è stata ospite per 13 anni e ha presentato oltre 300 ricette della tradizione italiana, Alessia Uccellini gestisce con il fratello Alessandro lo storico Ristorante Fiorentino di Sansepolcro, fondato nel 1807. Architetto di formazione, con un passato agli Uffizi, ha scelto di tornare nella cucina di famiglia, dove unisce passione, tecnica e cultura del gusto. È sommelier Ais, degustatrice Aicoo, ha conseguito il master “Rotte del Gusto” e collabora con università, accademie e trasmissioni Rai come Linea Verde, Uno Mattina e La Prova del Cuoco.

Sempre in piazza Garibaldi, alle 11.30, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco assegneranno il Premio “Città di Sant’Agata Feltria”, destinato a personalità del territorio distintesi in ambito sociale, culturale, economico o artistico, o che hanno portato il nome del paese oltre i confini della Valmarecchia.