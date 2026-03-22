Alex Gaudino, Joe T Vannelli e altri big della consolle: a Rimini grande festa all'Embassy

Domenica 12 aprile, dalle 15, l'evento di Acetone Records

In occasione dell’apertura del Mir (Multimedia Integration Expo), la label Acetone Records annuncia uno degli eventi più attesi della primavera riminese. Domenica 12 aprile, dalle ore 15, l’Embassy di Marina Centro diventerà il quartier generale della musica House all’interno del format Beat Fest.

L'evento vedrà riuniti i produttori che stanno ridefinendo il suono Nu-Disco e House a livello globale. Saranno presenti i pilastri dell'etichetta: Nari, Steve Tosi, Paolo Nhe, Max Magnani, Dario Caminita e Dj Michelle C.

A rendere l’appuntamento un evento unico nel suo genere, si uniranno alla console dell’Embassy icone mondiali della musica dance e amici storici della label, tra cui: Alex Gaudino, Joe T Vannelli, The Cube Guys e molti altri protagonisti del panorama internazionale.

L’incontro nasce dalla volontà di celebrare la musica di qualità proprio nel weekend in cui Rimini diventa la capitale europea della tecnologia per l’intrattenimento. Il Dj Meeting all’Embassy sarà il punto di ritrovo ideale per professionisti, addetti ai lavori del Mir e clubber, uniti dal sound inconfondibile di Acetone Records.