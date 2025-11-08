Alex Marquez vince la Sprint in Portogallo, Bezzecchi è terzo

Bagnaia chiude ottavo, secondo è Acosta

È Alex Marquez a vincere la gara sprint del Gp di Portogallo, precedendo al traguardo la Ktm di Pedro Acosta e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Un po' deluso il riminese al traguardo: “Purtroppo non mancava nulla in particolare, ero leggermente più lento anche se non mi aspettavo di calare così in fretta, specie il grip al posteriore. Probabilmente ho sbagliato io nella gestione. Quando Acosta mi ha passato ho pensato subito di ripassarlo, ma ho preso una sbacchettata e mi ha passato Alex. Da lì in poi ho fatto fatica, speravo battagliassero in modo da poterne approfittare, ma non è stato abbastanza". Ai piedi del podio c'è invece Quartararo su Yamaha, solamente ottavo Bagnaia, preceduto da Di Giannantonio, Aldeguer e Zarco. Bastianini chiude tredicesimo.