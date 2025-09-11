Alex Martino fa 13: il presidente suona la carica per la nuova stagione del Sant'Ermete

I "Verdi" esordiscono in Prima domenica con il Gatteo

La passione e le ambizioni sono quelle di sempre. Domenica inizia una nuova avventura in Prima categoria per il Sant'Ermete che tra le mura amiche ospita il Gatteo (fischio d'inizio ore 15.30) e vuole subito partire con il piede giusto.

Il presidente Alex “Tino” Martino, giunto ormai alla sua tredicesima stagione alla guida del club gialloverde nonostante abbia appena compiuto 37 anni, racconta il mercato estivo. “La rosa è stata ringiovanita e cambiata solo in parte dopo le rivoluzioni degli anni precedenti. Il nostro obiettivo è quello di creare una squadra con tutti ragazzi del circondario basata sul senso di appartenenza, che in questa categoria è importantissimo e ci ha contraddistinto permettendoci di raccogliere risultati insperati”.

I giovani sono il futuro. “Siamo ripartiti con il settore giovanile l'anno scorso senza voli pindarici, noi abbiamo un'idea di calcio sostenibile e accessibile a tutti, non ci interessa creare campioni. Ci piacerebbe avere a disposizione un serbatoio a cui attingere anche per la prima squadra ma servirà del tempo, noi cerchiamo giovani volenterosi e promettenti”.

Tornando alla prima squadra, le ambizioni sono nobili perché per Martino non ci si può accontentare. “Cercheremo di fare il massimo e meglio dell'anno scorso, nel calcio è bello vincere. Nella passata stagione, dopo essere stati primi tutto il girone d'andata, siamo calati e ancora non mi so spiegare il motivo ma vorrei che l'obiettivo fosse arrivare tra le prime cinque, almeno ci spero. Vorrei che si creasse uno zoccolo duro dove in futuro chi andrà via lo farà solo per salire in categorie superiori”.

In cantiere anche i lavori per migliorare le strutture sportive. “C'è una collaborazione fattiva con il Comune di Santarcangelo e sono stati messi a bilancio degli interventi nel prossimo triennio. Ringrazio il sindaco Sacchetti e la sua vice Mussoni”.

Alla guida tecnica è stato lanciato il classe '88 Simone Donati, ex allenatore della Juniores Regionale del Victoria. “Per certi versi si tratta di una scommessa perché è alla prima esperienza come primo allenatore in questa categoria. Però è l'identikit che cercavamo, giovane perché il mister ha la mia età, ma preparato. Ci siamo conosciuti a gennaio scorso ad un corso e vive il calcio come me, ovvero in maniera sanguigna e con quella passione rimasta a pochi”.

I gialloverdi la scorsa settimana sono stati eliminati dalla coppa soltanto ai rigori contro il San Bartolo Gabicce. “Eravamo curiosi della prestazione dopo il precampionato. I nostri avversari non hanno rubato niente, forse però sono stati più fortunati. Noi siamo stati bravi a sbloccarla ma non a chiuderla. Comunque il gruppo sta mostrando grande presenza e rema verso la stessa direzione”.

Domenica l'esordio casalingo in campionato contro il Gatteo. “Ormai è un'avversaria storica e ostica, ricordo sempre belle sfide. Le prime partite saranno un po' delle incognite quindi servirà massima attenzione però è importante iniziare con il piede giusto. La nostra casa dovrà essere un autentico fortino”.

LA ROSA

Portieri: Filippi (00), Bannini (95), Morra (95).

Difensori: Bellettini (06), Castiglioni (96), Fratta (06), Mignani (06), Pagliarani (93), Pasquinelli (05), Radu (96), Tosi Brandi (87).

Centrocampisti: V. Chiussi (96), Dragovoja (00), Fornari (04), Montemaggi (00), Pironi (03), Proietti (04), Rota (95), Succi (88).

Attaccanti: Capi (04), Capriotti (92), Carlini (05), F. Chiussi (01), Fabbri (92), Landi (06), Manfroni (94), Pazzini (04).

Staff tecnico. Allenatore: Donati, vice allenatore: Valentini, preparatore portieri: Ricci.