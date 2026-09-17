Alex Podestà, il 14enne di Novafeltria non si ferma: vince anche il Rodeo a Forlì

Il giovane talento del Ct Novafeltria supera Federico Pollini in finale e conquista il torneo organizzato dal Polisportivo Monti Cava

Un altro successo per il giovane talento

Non si ferma la corsa di Alex Podestà, il 14enne portacolori del Ct Novafeltria, che continua a raccogliere soddisfazioni sui campi da tennis. Il giovane talento novafeltriese ha conquistato il torneo Rodeo maschile di 4ª categoria, limitato ai giocatori 4.5, organizzato dal Polisportivo Monti Cava di Forlì. Il torneo, inizialmente in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre, è stato condizionato dal maltempo. La manifestazione, disputata sui campi scoperti del circolo forlivese, si è quindi conclusa soltanto martedì 15 settembre. Sono stati 19 i giocatori che si sono dati battaglia nel torneo, con Alex Podestà capace di arrivare fino all'atto conclusivo. In finale il 14enne del Ct Novafeltria ha affrontato Federico Pollini, portacolori dell'Asbi Imola, imponendosi al termine di un match combattuto con il punteggio di 4-2, 4-3 (3). Un successo che conferma il buon momento di forma di Podestà, protagonista di un'altra prestazione convincente e capace di superare anche le fasi decisive del torneo con grande determinazione.

Il cammino fino alla finale

In semifinale Federico Pollini ha superato Federico Music, testa di serie numero 4 e classificato 4.5, con il punteggio di 4-0, 4-2. Podestà ha invece dovuto lottare maggiormente contro Andrea Lepri, riuscendo a spuntarla nel primo set al tie-break, 4-3 (2), prima di chiudere il match con un netto 4-0 nel secondo parziale. In finale il giovane del Ct Novafeltria ha poi completato l'opera, imponendosi su Pollini e mettendo così in bacheca un'altra importante vittoria. Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Fabrizio Petrini, mentre il ruolo di direttore di gara è stato affidato a Emanuele Cilotti.