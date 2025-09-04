Alla Grotta Rossa di Rimini una giornata no stop sulla cultura hip hop

Sabato 6 settembre una giornata dedicata ai giovani al Centro sociale Grotta Rossa

Sabato 6 settembre il centro sociale Grotta Rossa si apre al mondo della cultura hip hop grazie al progetto “2 the beach”, un’intera giornata no-stop di cultura urbana tra breaking, rap, beatbox, writing e dj set rivolta ai giovani under 35.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Rimini, Corner Giovani Rimini, Zam Zam APS, Romagna in Fiore Associazione di promozione sociale e Grotta Rossa Associazione di promozione sociale, ed è inserita all’interno del progetto Costellazione – giovani connessioni creative, promosso e sostenuto da Associazione Ga/Er – Giovani Artisti Emilia Romagna e Regione Emilia-Romagna.

"Un progetto - sottolinea l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Rimini Francesca Mattei – che non solo vuole far conoscere l’anima hip-hop della città, ma si propone anche di dare supporto agli artisti locali offrendo loro una vetrina ma soprattutto dandogli la possibilità di aprire un percorso di ‘professionalizzazione’ della loro arte, offrendo ai partecipanti idee, esperienze, prospettive e coltivando la consapevolezza di cosa significa produrre cultura”.

Il programma della giornata si aprirà alle 14 con la presentazione del libro Kill da G Word: The italian years of P.h.a.s.e.2 con l’autore Maurizio D’Apollo. Il talk sarà dedicato alla permanenza a Rimini di Phase 2 (New York, 1955-2019), riconosciuto come uno dei pionieri del Writing mondiale. Seguirà dalle 15 un workshop gratuito di breaking, con B-Boy Ibra, un’opportunità per i ballerini per migliorarsi ed avere indicazioni da un professionista sul mondo del lavoro della danza e dello spettacolo. In programma dalle 17 anche un contest di ballo Mixed Style (Best cypher 2vs2) accompagnato dalla musica del francese Dj One Up, mentre dalle 18 spazio all’open mic, dove tutti i ragazzi e le ragazze potranno salire sul palco e cantare le proprie canzoni davanti al pubblico. Alle 18.30 il talk dedicato ai meccanismi dell’autoproduzione musicale. Dalle 20 ancora musica con il live di beatboxing di Alien Dee e per concludere showcase di Egreen e dj set di Dj Lugi e DJ One UP fino a mezzanotte.

Costellazione - Giovani connessioni creative è il progetto ideato e coordinato dall’Associazione Ga/Er - Giovani Artisti Emilia Romagna, che coinvolge i dieci Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di valorizzare e promuovere giovani artisti/e creativi/e emergenti under 35 con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche abitative, Lavoro e Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, grazie ai fondi dell’Accordo di Collaborazione GECO 13 (Giovani Evoluti e Consapevoli) siglato con il Dipartimento per le Politiche Giovanili del Governo italiano e il Servizio Civile Universale.