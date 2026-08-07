Alla scoperta della Rimini "inusuale" con due tour tra vicoli magici e un brindisi finale

L'iniziativa "InsoliTouRimini" è in programma il 12 e il 19 agosto

Sono aperte le prenotazioni per le due date di agosto delle originali "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini: InsoliTouRimini, giunta alla sua settima edizione, è un'occasione divertente per scoprire una Rimini "inusuale" attraverso percorsi che raccontano i quartieri meno conosciuti, accompagnati da curiosità e aneddoti.

Mercoledì 12 e mercoledì 19 agosto si parte alle ore 18 dall'Arco d'Augusto: durante il percorso, che si dipana attraverso vicoli, strade e piazze della città, le "incursioni teatrali" sorprendono e divertono i partecipanti; la visita guidata termina al Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale brindisi al tramonto a cura della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. E dopo il tour, tutti alla Rimini Shopping Night, l'evento che i mercoledì d'estate illumina il centro storico di Rimini unendo shopping, cultura e intrattenimento per cittadini e turisti.

Il progetto è a cura di Barbara Zaghini, guida turistica certificata, affiancata da Alexia Bianchi.