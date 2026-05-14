Alla scoperta dell'entroterra riminese in bici: nasce un nuovo progetto legato al cicloturismo

Il debutto del progetto "BeBike" avverrà durante RiminiWellness

Nella società della frenesia che brucia tutto alla velocità della luce c’è chi invita ad abbracciare la mobilità lenta per godersi al meglio le cose. La natura, i paesaggi, la bellezza. Si chiama qualità della vita e Shark Sports Events ha scelto di perseguirla creando BeBike.

“BeBike nasce dall’idea di trasformare una semplice uscita in bici in un’experience completa che coinvolga le persone anche sul piano emotivo e relazionale. E’ un progetto pensato per chi cerca qualcosa di diverso: meno quantità, più qualità. Alla base c’è una filosofia chiara: creare momenti autentici, curati nei dettagli, in contesti di grande valore, tra mare, colline, borghi e luoghi iconici, dove lo sport diventa solo il volano di un’esperienza più ampia. Le ride rappresentano il cuore operativo del progetto: uscite in e-bike a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti, guidate da professionisti e arricchite da elementi distintivi come colazioni all’alba, soste selezionate, degustazioni di prodotti tipici in rocche e luoghi di interesse storico e momenti di condivisione” rivelano i promotori.

Ogni esperienza è pensata per essere vissuta e raccontata, anche grazie alla presenza di un media partner come Evolvency, casa di produzione con un forte focus sullo sport, media house ufficiale di Yamaha MotoGP da oltre sette anni e partner di numerosi progetti internazionali. Una realtà che ha scelto di credere nel progetto BeBike, contribuendo a trasformare ogni ride in un contenuto visivo di forte impatto.

“L’obiettivo finale è costruire nel tempo una vera e propria community e sviluppare un format replicabile ed esportabile, capace di adattarsi ai luoghi più suggestivi e iconici nel panorama italiano e internazionale. Dalle coste alle montagne, dai borghi storici alle destinazioni più esclusive, BeBike vuole diventare un punto di riferimento per un nuovo modo di vivere lo sport e il territorio” ancora i promotori, che hanno già realizzato un mini calendario di lancio sul territorio riminese: “Il debutto del progetto avverrà nel contesto di Rimini Wellness, domenica 31 maggio, con Rise & Ride. Colli Edition: colazione all’alba in riva al mare in collaborazione con il Consorzio Piacere Spiaggia Rimini, pedalata di una trentina di chilometri nell’entroterra con partenza dal giardino dell’I-Sute e ritorno sul bagnasciuga. Seguiranno altre tre iniziative con partenza sempre da Rimini: il 9 giugno alla scoperta della Rocca Malatestiana di Verucchio con degustazione di prodotti tipici del territorio nelle stanze della storia a cura di Messere Michele del Ristorante La Rocca e della Bottega La Madia, il 7 Luglio pedalata vista mare fino allo straordinario scenario della Vallugola e ritorno con degustazione di pasta e vino a cura di Its Pasta e infine il 4 agosto la quarta ride risalirà i tornanti della Valconca con degustazione di tipicità romagnole al nuovo Ristorante “Da Gana” di San Lorenzo in Correggiano che si propone come tappa irrinunciabile per i biker” proseguono i fondatori, con lo sguardo già proiettato al futuro: “La direzione è già tracciata: crescere, evolvere e portare BeBike sempre più lontano. Perché a volte non serve andare più veloce. Serve vivere meglio”.