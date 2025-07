Allarme caldo, anche a Rimini stop lavoro al sole dalle 12.30 alle 16

L'ordinanza si applica nei cantieri e ad altre categorie di lavoratori

Alla luce del recente piano regionale per la prevenzione dei rischi legati alle alte temperature, il Comune di Rimini ha emanato un’ordinanza che definisce nuove finestre orarie per i cantieri cittadini. L’obiettivo è duplice: garantire la continuità dei lavori pubblici fondamentali per la città, come quelli finanziati dal Pnrr, e, allo stesso tempo, tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il nuovo provvedimento prevede il divieto di attività nei cantieri nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio segnala un livello di rischio Alto. Una misura in vigore da oggi, 2 luglio, fino al 15 settembre, pensata per conciliare l’avanzamento dei cantieri con il rispetto delle condizioni di chi vi opera.

Tra i cantieri toccati dall’ordinanza, ad esempio, figura quello connesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del nuovo asilo nido Il Pollicino nel Parco Pertini, un’opera strategica che porterà alla realizzazione di una nuova e moderna struttura per la fascia 0-6 anni, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa sul territorio.

All’asilo che sorgerà a Marebello si aggiungono poi i lavori di riqualificazione e completamento dell’infrastruttura del Parco del Mare. In questo ambito, l’ordinanza sul caldo si intreccia con quella vigente in materia di contenimento del rumore. È stato infatti stabilito che le lavorazioni possano iniziare a partire dalle ore 5.30 del mattino fino alle 12.30, ma nella prima fascia - tra le 5.30 e le 9.00 - non saranno consentite le attività particolarmente rumorose. Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00, proseguiranno invece i lavori affidati ad appaltatori e subappaltatori che utilizzano mezzi non impattanti sul piano acustico.

Un altro cantiere importante è quello in corso in Piazza Marvelli, finalizzato alla realizzazione del parcheggio interrato Tripoli, parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e valorizzazione dello spiazzo. In particolare, il nuovo parcheggio, sviluppato su due livelli, offrirà 320 posti auto e oltre 220 stalli per moto e scooter a livello stradale. Anche in questo caso, il cronoprogramma è stato rimodulato per permettere lo svolgimento delle attività nelle ore meno calde della giornata, nel rispetto delle prescrizioni previste.



“La sicurezza sul lavoro e il rispetto per chi lavora sono e devono essere sempre una priorità - è il commento dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli -. Proprio per questo abbiamo scelto di elasticizzare le finestre orarie: una misura di buon senso che permette di portare avanti opere fondamentali come quelle del PNRR e nella zona mare, garantendo al tempo stesso condizioni di lavoro sostenibili e compatibili con il benessere fisico degli operai e dei tecnici coinvolti. Anche nei momenti di massimo impegno, la salute e la dignità del lavoro vengono prima di tutto”.