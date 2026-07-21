Allarme meteo in Romagna: in forse il concerto dei Pooh a Riccione

A causa dell’incertezza meteo prevista per la serata, si sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche

In piazzale Roma stanno procedendo i lavori di allestimento del palco per l’appuntamento di questa sera, martedì 21 luglio, con i Pooh e la tappa del loro tour celebrativo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”.

A causa dell’incertezza meteo prevista per la serata, si sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche (anche in ragione dell’allerta arancione per temporali emessa pochi minuti fa dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna), in costante raccordo con il management e lo staff degli artisti. Eventuali comunicazioni e aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente attraverso i canali social ufficiali.

Subisce una variazione lo spettacolo previsto per questa sera, martedì 21 luglio, in piazzale Ceccarini: l’appuntamento per famiglie “Riccione Family Show” di circo-teatro sotto le stelle, condotto da Checco Tonti con il suo cast di artisti internazionali, è stato rinviato a martedì 4 agosto.



Domani in piazzale Roma lo show di Giorgio Panariello

Domani sera, mercoledì 22 luglio, piazzale Roma ospita Giorgio Panariello con lo spettacolo “E se domani…”. Il comico toscano darà al pubblico un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia. Lo spettacolo inizia con Panariello che viene catapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto, insieme ad altri personaggi, per scoprire cosa riserva il futuro. Unico a essere tornato da questo viaggio, l’artista farà viaggiare con la fantasia il pubblico attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sulla piattaforma ticketone.it



