Alle Befane due settimane alla scoperta del Curling: giochi, sfide, mini partite

Dal 23 gennaio al 6 febbraio in Piazza Unieuro, Le Befane Shopping Centre, Rimini

Le Befane Shopping Centre di Rimini gioca d’anticipo sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e propone un’attività di avvicinamento a una disciplina che sta conoscendo una crescente diffusione anche in Italia: il curling. Da oggi venerdì 23 gennaio a venerdì 6 febbraio 2026 per due settimane il Centro commerciale ospita infatti una pista di curling pensata in particolare per i più piccoli, che potranno avvicinarsi a questo sport in modo ludico e coinvolgente. L’attività si svolge su una superficie senza ghiaccio vero, consentendo di sperimentare il gioco in totale sicurezza e con attenzione all’ambiente.

Giochi, sfide, mini partite: e poi medaglie per i vincitori e gadget sportivo per tutti i partecipanti e fino a esaurimento scorte.



La pista di curling è aperta con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00

sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30



Nel fine settimana, l’iniziativa è arricchita dalla presenza di un orso mascotte di grandi dimensioni, disponibile per le foto con le famiglie.



