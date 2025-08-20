Altarimini

Allerta arancione per temporali: il maltempo torna protagonista nel riminese

Diramata allerta meteo dalle 12 di oggi (mercoledì 20 agosto)

A cura di Redazione
20 agosto 2025 13:18
Allerta arancione per temporali: il maltempo torna protagonista nel riminese - Temporali in agguato su Bellaria Igea Marina PH Centro Meteo Emilia Romagna
Temporali in agguato su Bellaria Igea Marina PH Centro Meteo Emilia Romagna
Attualità
Alla luce delle ultime evoluzioni meteorologiche, è stata diramata dalle ore 12 di oggi (mercoledì 20 agosto) un'allerta arancione in gran parte dell'Emilia-Romagna. L'allerta riguarda piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. È confermata l'allerta gialla negli altri territori.

Nella seconda parte della giornata di oggi, infatti, sono previsti vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3. Si prevedono limitati innalzamenti dei livelli idrometrici sui rilievi bolognesi e romagnoli, con possibili superamenti delle soglie 1. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali.

