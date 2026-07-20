Allerta per il Fentanyl, la droga che rende "zombie": Marcello, "serve campagna informativa"

Fratelli d'Italia in Regione chiede una campagna informativa

Promuovere una campagna informativa regionale sui rischi del Fentanyl. I consiglieri di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella, primo firmatario, Nicola Marcello e Marta Evangelisti con una risoluzione impegnano la Regione a promuovere una campagna informativa regionale rivolta alla cittadinanza, ai giovani e alle famiglie, sui rischi del Fentanyl e degli oppioidi sintetici, “da realizzare anche attraverso le scuole, i media regionali, i canali social istituzionali e i servizi sanitari territoriali, con linguaggio chiaro e non allarmistico ma efficace nella prevenzione”.

“Nel mese di dicembre del 2025 la Giunta regionale, ha approvato un piano strategico per fronteggiare l'eventuale diffusione sul territorio regionale del Fentanyl, oppioide sintetico ad uso analgesico fino a 100 volte più potente della morfina. Dal monitoraggio regionale – spiegano i consiglieri -, condotto tra ottobre 2024 e gennaio 2025, su oltre 12.000 screening effettuati dalle Ausl di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Ferrara e della Romagna, sono emersi 16 soggetti positivi al Fentanyl (0,2% del totale), per lo più maschi (12 su 16), con età media di 45,2 anni e già utilizzatori di altre sostanze stupefacenti, a conferma di una diffusione ad oggi contenuta ma da monitorare con costanza”.

Per gli esponenti di FdI un piano regionale efficace deve prevedere anche azioni di prevenzione primaria e di comunicazione pubblica, per questo chiedono alla giunta di promuovere una campagna informativa sui rischi, inoltre, la invitano a rafforzare le misure di sicurezza, custodia e tracciabilità dei farmaci a base di Fentanyl, visto i casi segnalati nell'atto di indirizzo di sottrazione di farmaci, ad alto costo o ad alto rischio, da strutture sanitarie sul territorio nazionale e in Emilia-Romagna.