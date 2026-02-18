Allerta sicurezza nei locali: Questore e Vigili del Fuoco a confronto con gli imprenditori di Rimini

Dialogo tra istituzioni e operatori: Confcommercio approfondisce sicurezza e normativa

Confcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, in programma domani (giovedì 19 febbraio) alle ore 11.00 presso l’Auditorium “Gianni Indino” della sede provinciale in viale Italia 9/11 a Rimini.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto qualificato su un tema di grande attualità e rilevanza per gli operatori del settore, alla luce del quadro normativo e degli indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi e di sicurezza. Dopo i saluti introduttivi del presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria: Ivo Morelli, Questore di Rimini; Luigi Ferraiuolo, Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Rimini; Claudio Aulizio, presidente Silb-Confcommercio della Provincia di Rimini e Denis Preite, presidente provinciale di Fipe-Confcommercio.

Nel corso dell’incontro si dialogherà sull’inquadramento delle attività di bar e ristorazione e quella dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo rispetto alle normative, ai Protocolli sulla sicurezza e agli aspetti applicativi legati alla prevenzione degli incendi. "Un appuntamento fondamentale per gli imprenditori del settore, perché offre l’opportunità di confrontarsi direttamente con relatori di altissimo livello istituzionale e tecnico: chiarezza normativa, corrette interpretazioni e dialogo con le autorità sono elementi indispensabili per lavorare in sicurezza e con sempre maggiore consapevolezza", si legge in una nota della Confcommercio.