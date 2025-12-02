Allevamento Fileni, comitato potrà avere accesso agli atti

Il Difensore civico regionale ha accolto l'istanza di riesame presentata dal Comitato per la Valmarecchia

Il Difensore civico regionale ha infatti accolto integralmente l’istanza di riesame presentata dal Comitato per la Valmarecchia, riconoscendo il diritto di accesso alla documentazione relativa all’impianto avicolo intensivo della Società Agricola Biologica Fileni situato in località Cavallara, nel Comune di Maiolo. La decisione è stata formalizzata il 24 novembre 2025 (fascicolo 834/2025): la documentazione richiesta dal Comitato – tra cui Scia Fileni Blocco B, planimetrie interne, certificazione di agibilità, parchetti esterni destinati al pascolo biologico – deve essere messa a disposizione secondo il regime ordinario di trasparenza amministrativa. “Questa decisione conferma che la nostra azione è fondata su diritti riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza. La trasparenza non è una concessione, ma un dovere delle istituzioni. Ringraziamo il Difensore civico per aver riaffermato il principio di legalità e continueremo a vigilare affinché l’impatto ambientale dell’impianto Fileni sia valutato con rigore e responsabilità", spiega il presidente del comitato Lorenzo Menghini.