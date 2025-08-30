Allevamento Fileni, il Comitato: "La superficie da pascolo dichiarata è fuori legge"

Il Comitato chiede il rispetto del regolamento che impone almeno 4 m² di pascolo per capo

L’associazione “Amici della Valmarecchia” ed il Comitato “Comitato per la Valmarecchia – Stop allevamenti intensivi” hanno comunicato ufficialmente, attraverso posta elettronica certificata, incongruenze tra la superficie dichiarata da Fileni (75 ettari su 93 totali) e quella necessaria secondo gli standard biologici (almeno 81,6 ettari).

Sottolineano inoltre l’assenza di riscontro cartografico per i parchetti previsti nel blocco B di 5 capannoni, già avviato per un totale di 68.000 capi, per i quali sono necessari 27 ettari di pascolo suddiviso in 5 aree recintate ed attrezzate (parchetti).

La PEC è stata inviata a Giovanni Fileni, Presidente della Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. (al quale si chiede un incontro urgente), ed a numerosi enti pubblici, tra cui: Comune di Maiolo, Unione dei Comuni Valmarecchia, Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna, ARPAE, AUSL Romagna – Servizio veterinario, Soprintendenza, Ente Parchi Romagna ed alla Procura della Repubblica di Rimini.

Secondo la documentazione ufficiale, la superficie destinata al pascolo sarebbe inferiore a quanto previsto dal Regolamento (CE) 889/2008 e dal Regolamento (UE) 2018/848, che vietano l’allevamento “senza terra” e impongono almeno 4 m² di pascolo per capo.

I firmatari chiedono pubblicamente come si intende garantire il rispetto dei 4 m² per capo con una superficie inferiore agli 81,6 ettari. Pur accogliendo l’impegno alla trasparenza dichiarato da Fileni, lamentano l’assenza di confronto pubblico nel passato e ribadiscono oggi il diritto a porre domande ed ottenere risposte serie e documentate.