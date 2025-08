Allevamento Fileni, montate le centraline per monitorare le emissioni

Allo stabilimento acceso l'impianto di illuminazione: "Sono arrivati i polli?", chiede il comitato Per la Valmarecchia

Nei giorni scorsi i tecnici di Arpae hanno installato le centraline per monitorare le emissioni dell'allevamento Fileni alla Cavallara. Il sindaco di Maiolo Marcello Fattori era presente durante le operazioni e sottolinea l'importanza del monitoraggio, che sarà sostanzioso e accurato. Dal primo cittadino non arrivano invece commenti sulle ultime dichiarazioni del comitato Per la Valmarecchia, che continuano a lamentare una mancata trasparenza. In particolare ieri sera (martedì 5 agosto) è stato acceso, per la prima volta secondo quanto riferisce il comitato, l'impianto di illuminazione notturna dello stabilimento. "Sono arrivati i polli? Si è avviata la rilevazione della qualità dell'aria?", attacca il comitato.