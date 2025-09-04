Allevamento Fileni, Nicola Marcello: "Cittadini preoccupati, dov'è il Movimento 5 Stelle?"

L'esponente di Fratelli d'Italia: "Esponenti 5 Stelle intervengono sulla stampa, ma non intervengono per non criticare gli amici del campo largo"

Anche il consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Marcello ha presenziato ieri sera (mercoledì 3 settembre) al teatro sociale di Novafeltria, a "Quale futuro per la nostra vallata", incontro sull'allevamento Fileni alla Cavallara organizzato da "Gli amici della Valmarecchia".

Marcello attacca: "Ero l'unico esponente politico presente (assieme all'assessore Fabio Pandolfi), in quanto tutti gli altri hanno avuto un atteggiamento pilatesco.”

“Nonostante ciò – continua Marcello – ringrazio gli organizzatori per l’ottimo evento e per la brillante conduzione in cui sono stati sollevati temi importantissimi relativi alle fasi iniziali dell’avviamento industriale ed alle prospettive future soprattutto ambientali e sanitarie per il territorio. Tra la popolazione intervenuta era palese la rassegnazione a quanto accaduto circa l’iter autorizzativo cominciato più di 10 anni fa, senza alcuna partecipazione dei residenti e delle autorità dei territori confinanti. Una mera operazione di chirurgia robotica condotta a livello comunale, provinciale e regionale da Pd e suoi alleati di turno“.

“Oggi – sottolinea il Consigliere – alle preoccupazioni dei cittadini tutti fanno orecchie da mercante, come confermato dalla mancata partecipazione di tutti alla riunione in oggetto, compresi gli esponenti del Movimento 5 Stelle che, nonostante gli interventi sulla stampa, hanno preferito non presentarsi in loco e criticare i loro amici del campo largo”.

Conclude Marcello: “Ritengo che le preoccupazioni ambientali, sanitarie, sociali ed economiche dei cittadini siano motivate e di capitale importanza. A difesa della collettività tutta e soprattutto di coloro che mi hanno avvicinato a fine seduta per ringraziarmi della mia partecipazione e del mio impegno costante sul territorio della Valmarecchia, dopo aver acquisito ulteriori elementi informativi e tecnici proporrò un atto ispettivo in Regione. La sorveglianza dell’ambiente, dei cicli produttivi legati al biologico e dei fondi regionali destinati a tale stabilimento produttivo saranno prontamente e continuamente da me attenzionati”.