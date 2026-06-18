All'Ina Casa c'è un locale che "suona" solo canzoni su Rimini: c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale

Al "Pane, Vino e Baghino": canzoni con l'IA? Il titolare non conferma e non smentisce

"Rimini dipinge col mare tutto questo frastuono che io penso sia amore". Bella questa. Ma chi la canta? Qualche cliente ci prova con Shazam, ma di questo Jakinu – come suggerisce l'app - non c'è davvero traccia su Google. Nemmeno una menzione o un articolo di giornale. Eppure esiste una playlist su Spotify che alla paninoteca "Pane, Vino e Baghino" va praticamente in loop ogni sera. Storie di vita, filosofia esistenziale, amicizie e amori, con Rimini sullo sfondo. Il titolo della playlist, così come quello dei singoli pezzi, lascia ben poco all'immaginazione: Come un colpo a Rimini, Coprire Rimini con la mano, Garbino a Rimini, Torno a Rimini, Mentre guido a Viserba e il tormentone, che rimbalza spesso anche nelle stories su Instagram, Rimini dipinge. Qui ogni pezzo (o quasi) parla della città. Il genere è riconducibile a un indie pop-rock, con influenze new wave e un richiamo anche ai primi Subsonica. Alcuni lo scambiano per Cosmo o Tommaso Paradiso. I più alternativi suggeriscono invece Maurizio Carucci degli Ex-Otago. Il titolare suggerisce, poi depista. Ma non svela.

Un'operazione di marketing, senza dubbio. Che, come emerso, sembra realizzata non da un cantante reale, ma da un programma di intelligenza artificiale (di quelli musicalmente molto avanzati). Anche perchè il richiamo alla paninoteca di Ina Casa rimbalza tra una nota e l'altra, senza mai essere invadente. “Attraversiamo il parco / un panino dal Baghino / e poi andiamo a Covignano / per vedere tutto da lontano”. Il resto fa pensare davvero ad un poeta indie in carne ed ossa che, tra realismo e metafore, un giro alla Palata e uno a Viserba, racconta la sua vita nella capitale romagnola. Tanto che molti clienti continuano ad usare Shazam per capire se davvero esista un nuovo cantautore talmente innamorato di Rimini da dedicarle addirittura un intero concept album.

Il titolare di Pane, Vino e Baghino, Gioacchino Meli, sorride, fa spallucce, mentre decanta gli ingredienti del suo famoso panino col maiale. "Non so chi sia questo Jakinu. L'unica cosa che posso dire è che da noi la filiera è davvero corta. Tutto parla di Rimini: il pane, la carne e pure la musica è a chilometro zero". Ci sarà da credergli?