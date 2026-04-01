Alloggi popolari a Bellaria, aperte le domande: un mese per aggiornare la graduatoria

Il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica conta in città un totale di 48 alloggi, 12 a Bellaria e 36 a Igea Marina

Si apre oggi (mercoledì 1° aprile), a Bellaria Igea Marina, la finestra temporale annuale utile per l’aggiornamento della graduatoria l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che, eventualmente, si renderanno disponibili per l’anno 2026.

Il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica conta in città un totale di 48 alloggi, 12 a Bellaria e 36 a Igea Marina, gestiti da Acer Provincia di Rimini con convenzione decennale 2018-2028. Entro il 30 aprile, i cittadini possono presentare una nuova domanda, oppure aggiornarne una già presentata in passato. "Sebbene sia possibile compilare il tutto in autonomia, con modulistica disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, si invitano gli interessati ad avvalersi del supporto messo a disposizione dall'Ufficio Sostegno all'Abitare del Comune di Bellaria Igea Marina", scrive l'amministrazione comunale. Per informazioni e prendere appuntamento è sufficiente contattare lo 0541 343781.