All'ospedale Infermi di Rimini arriva il mercatino benefico di Pasqua

L'intero ricavato della vendita sarà devoluto al sostegno dei progetti specifici delle singole associazioni

Scocca l’ora dell’edizione 2026 dell’iniziativa ‘La Pasqua del Volontariato’, l'atteso appuntamento con la solidarietà all'Ospedale Infermi di Rimini. Le associazioni del terzo settore del territorio impegnate in vari ambiti sociali uniscono infatti le forze per organizzare un mercatino di beneficenza, un'iniziativa volta a mettere in luce il significativo valore del volontariato e al contempo raccogliere fondi essenziali per il sostegno delle preziose attività che le associazioni portano avanti.

Da martedì 31 marzo a giovedì 2 aprile, dalle ore 10 alle 17, nel corridoio del Monoblocco piano smistamento rialzato, ogni associazione allestirà il suo spazio espositivo, dove sarà possibile trovare creazioni artigianali e prodotti tipici. L'intero ricavato della vendita sarà devoluto al sostegno dei progetti specifici delle singole associazioni, permettendo loro di continuare e ampliare l'offerta di supporto e assistenza a favore della comunità ospedaliera, in particolare i servizi per i pazienti e le loro famiglie, dalla compagnia al supporto psicologico, dall'assistenza pratica all'organizzazione di attività ludiche e ricreative. Acquistare un oggetto al mercatino è un gesto concreto di vicinanza per chi si prende cura degli altri, rendendo l'ambiente ospedaliero più umano e accogliente.

“La Pasqua del Volontariato è un’opportunità che offriamo alle associazioni per raggiungere chi ancora non le conosce e dunque valorizzare il loro costante impegno a fianco dei pazienti e dei professionisti", spiega Francesca Raggi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria. "Da parte nostra rappresenta pure l’ulteriore dimostrazione della fiducia e della stima che ci lega a tali associazioni, ringraziandole per il prezioso contributo che sempre riconfermano” , chiosa Raggi.